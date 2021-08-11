Памфилова анонсировала жеребьевку по размещению партий в избирательном бюллетене

Центризбирком России проведет жеребьевку по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы 16 августа. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Председатель Центризбиркома уточнила, что этап регистрации завершается 15 августа. На следующий день планируется провести жеребьевку.

"Не теряя времени", — подчеркнула Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Глава Центризбиркома отметила, что активный период агитации начинается 21 августа. Оперативное проведение жеребьевки нужно, чтобы партии успели подготовиться.