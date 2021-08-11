Манукян поздравил Шугалея с регистрацией на выборы и выразил поддержку Булановой

Блогер и общественник Вадим Манукян обрадовался регистрации главы ФЗНЦ Максима Шугалея кандидатом на выборах в петербургский ЗакС.

Манукян в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) заявил, что новость о регистрации Шугалея является хорошей, однако было бы правильно, чтобы аналогичное решение избирком Петербурга принял и в отношении коллеги главы ФЗНЦ по партии "Родина" Татьяны Булановой. Напомним, во вторник, 10 августа, певице отказали в регистрации под предлогом превышения допустимого числа брака в подписных листах.

"Поздравляю Максима Шугалея с регистрацией на выборах. Надеюсь, что его 19 сентября ждет успех. Таких патриотов и героических людей должно быть как можно больше в парламентах всех уровней на территории РФ", — заявил собеседник ФАН.

Манукян признался, что озабочен попыткой лишить Татьяну Буланову возможности принимать участие в выборах. Он выразил надежду на то, что губернатор Северной столицы Александр Беглов и ЦИК разберутся в сложившейся ситуации и исправят ошибку, совершенную в отношении артистки.