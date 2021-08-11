Вильнюс захлестнул «майдан», или Почему литовцы требуют отставки правительства

Столицу Литвы захлестнули массовые митинги, которые переросли в беспорядки и задержания. По информации СМИ, в Вильнюсе собрались тысячи человек, протестующих против коронавирусных ограничений. Дошло до того, что люди потребовали полностью распустить Сейм и отправить правительство в отставку. В деталях происходящего в прибалтийском государстве разбиралась «Политика Сегодня».

С чего все началось

В конце мая правительство Литвы ввело электронные COVID-паспорта, которые подтверждают, что их владелец вакцинирован, переболел или недавно получил отрицательный результат ПЦР-теста. Благодаря такому документу люди могут беспрепятственно посещать любые общественные заведения.

Однако ситуация с пандемией остается острой, и власти страны планируют рассмотреть возможность установления новых ограничений для жителей, которые не имеют документа. Предполагается, что уже с сентября этого года людям без COVID-паспорта могут закрыть допуск в общественные места, в том числе транспорт, а также запретят обращаться за контактными услугами.

Такое положение дел вызвало возмущение и волну протестов среди жителей страны. Недовольные уверены, что подобными ограничениями правительство нарушает их права, и даже сравнивают действия властей Литвы с нацисткой Германией.

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Как митинг перерос в «майдан»

Тысячи недовольных литовцев собрались у здания парламента во время внеочередной сессии Сейма. По словам очевидцев, всего за несколько минут к площади стянулось не меньше 20 тыс. человек, несогласных с решениями парламента. Однако, по данным полиции, в протестах участвовали всего около пяти тысяч митингующих.

Сначала собравшиеся люди стали скандировать «Позор!» и «Сейм, вон!», некоторые запускали дымовые и звуковые сигналы. К вечеру протестующие выстроились в живую цепь вокруг здания парламента и начали выкрикивать призывы к отставке правительства.

Они также заблокировали выходы из здания парламента и какое-то время депутаты не могли выйти. В итоге к зданию стянули бронетехнику и автозаки. Парламентариев удалось вывезти на автобусах, но участники стали забрасывать машины камнями.

Полицейские начали оттеснять собравшихся, но столкнулись с сопротивлением. Протестующие стали закидывать стражей порядка петардами и бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадали десять силовиков, из которых трое попали в больницу. Глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс сообщил, что двое полицейских получили переломы ног, а третьего контузило, когда его забрасывали камнями. Задержали около 26 участников беспорядков.

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Реакция властей Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на происходящее в Facebook. Он написал, что люди имеют право протестовать и выражать свое мнение. Однако в цивилизованном мире недопустимо скатываться до анархии.

«Свобода слова — это не свобода оскорбления, а свобода протеста — это не свобода насилия», — высказался президент.

По факту организации массовых беспорядков власти инициировали расследование. Глава МВД Литвы Агне Билотайте увидела в происходящем заговор и назвала протесты «гибридными атаками», которые не имеют никакого отношения к выражению гражданской позиции населения. Она подчеркнула, что организаторов протестов накажут. Им может грозить до шести лет лишения свободы.

Стоит отметить, что, по информации местных СМИ, организаторами акции стали общественные деятели, которые не состоят ни в одном политическом движении.