Проблемы строительства соцобъектов в Петербурге обсудят в медиацентре "Патриот"

Градостроительная комиссия Петербурга утвердила право, согласно которому застройщики не смогут возводить новые дома. Инициативу обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

В настоящий момент в Северной столице довольно остро стоит проблема нехватки социальной инфраструктуры в спальных районах. Въезжая в новое жилье, люди быстро понимают, что новые городские районы плохо приспособлены для жизни.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, отметил, что власти не только стремятся наращивать темпы строительства соцобъектов, но и ведут строительство параллельно с жилой застройкой. Этих правил, по его словам, должны придерживаться все застройщики.

Координатор "Деловой России" по СЗФО Дмитрий Панов в медиацентре "Патриот" обсудит идею Смольного. Участники дискуссии выяснят, реально ли ликвидировать дисбаланс между возведением социальных объектов и строительством жилых домов.