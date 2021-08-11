Более 50% членов избиркомов по всей России вакцинировались от коронавируса

Больше 50% сотрудников избирательных комиссий по всей России вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Члены избиркомов сделали прививку от COVID-19 в преддверии выборов. О том, как проходит вакцинация, Памфилова рассказала на заседании Центризбиркома.

"Нам удалось на сей момент перешагнуть 50-процентный барьер. Немногим более 50% в среднем по России вакцинировано наших членов комиссий", — сказала она.

Выборы депутатов в Государственную думу России пройдут с 17 по 19 сентября. В это же время будут идти прямые выборы за глав 9 регионов и 39 региональных парламентов.