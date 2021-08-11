Певица Наталья Штурм разочарована недопуском Булановой к выборам в ЗакС

Певица Наталья Штурм поддержала коллегу Татьяну Буланову после отказа ей в регистрации на выборы в Петербурге. Она была сильно расстроена из-за этого.

Знаменитость считает, что если Буланова намерена всерьез заниматься политикой, то она должна быть готова к любым поворотам. В том числе и к недопуску на выборы. Впрочем, Штурм уверена, что отказ в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа не изменит решимости артистки помогать людям.

"Очень жаль [что Булановой отказали в регистрации]! Благими намерениями дорога в ад вымощена, поговорка такая есть", — сказала Наталья Штурм в комментарии для издания "Слово и Дело".

Татьяна Буланова выдвигалась от партии "Родина". Ей отказали в регистрации из-за того, что у нее был превышен процент подписей, которые невозможно было идентифицировать.

Певица до этого говорила, что петербургские чиновники вставляют ей палки в колеса. Как утверждает знаменитость, ее проект "Ленинградская надбавка" некоторым оказался не по нраву. Звезда сцены обратилась с жалобой в ЦИК, после чего орган отправил своих представителей в Северную столицу для изучения ситуации.