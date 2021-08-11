"Пик карьеры пройден": Канчельскис отреагировал на переход Месси в "ПСЖ"

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что трансфер Лионеля Месси поможет "ПСЖ" выиграть несколько важнейших клубных трофеев.

Эксперт выразил уверенность в том, что парижане смогут выиграть Лигу чемпионов несколько раз подряд, если Месси не будут беспокоить травмы.

"Все-таки ему (Месси) уже 34 года. Пик карьеры пройден", — отметил Канчельскис в интервью "Известиям".

Он также обратил внимание на то, что во французском чемпионате защитники действуют намного жестче, чем в Ла Лиге. При этом, по его словам, у парижан очень глубокий состав, благодаря которому аргентинец сможет сфокусироваться именно на Лиге чемпионов.

Нападающий сборной Аргентины Месси подписал двухлетний контракт с "ПСЖ" с возможностью продления еще на один сезон.