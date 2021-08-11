"Мнение людей ничего не значит": актер Песков возмущен недопуском Булановой на выборы

Отказ в регистрации Татьяны Булановой кандидатом на выборы в Заксобрание Петербурга означает, что мнение людей ничего не значит, заявил актер театра и кино Александр Песков.

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) №17 ранее не допустила до выборов заслуженную артистку России Татьяну Буланову. Официальная причина — превышенный процент допустимого брака в подписных листах, собранных командой эстрадной певицы.

"Это означает, что мнение людей ничего не значит для них. Они живут в другом измерении, в другом мире. Это опять же говорит о том самом уровне культуры и общего развития страны. К сожалению, низкого", — отметил Песков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Артист также обратил внимание, что отказ ТИК в регистрации напрямую связан с дальнейшей судьбой инициативы Булановой о "Ленинградской надбавке". Таким образом, подчеркнул актер, она не сможет "пробить" свою идею, чтобы подбодрить петербургских пенсионеров.

Татьяна Буланова ранее записала видеообращение к председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой добиться равных прав для всех партий на грядущих выборах в Заксобрание. Призыв певицы связан с давлением, которое оказывают петербургские чиновники на региональное отделение партии "Родина". Глава Центризбиркома, в свою очередь, заверила, что комиссия разберется в сложившейся ситуации.