Назальная вакцина от коронавируса не вызвала побочных эффектов у участника исследований

Центр имени Н.Ф. Гамалеи проводит испытания назальной вакцины против коронавируса. Участник исследований отметил, что процедура прошла практически незаметно.

Участник программы испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции, выполненной в виде капель для носа, рассказал о своем самочувствии. По его словам, он не испытал дискомфорта от процедуры.

"Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно", — заявил он в беседе с РИА Новости.

Как утверждает участник, во время вакцинации необходимо глубоко вдохнуть. Сам препарат набирается из ампулы через шприц со специальной насадкой для носа. После прохождения процедуры россиянин не испытал повышения температуры, головной или мышечной боли.