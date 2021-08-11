Площадь разлива нефти у Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз больше заявленной

Новые спутниковые снимки позволили установить точный размер разлитого близ Новороссийска нефтяного пятна — 80 квадратных километров. Это в 400 тысяч раз больше, чем было заявлено представителями Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН.

«Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров», — говорится в докладе ученых.

Сам снимок сделали с помощью спутника Sentinel-1. Результаты также проанализировали ученые из Института океанологии РАН, передает РИА Новости.

Напомним, что разлив нефти произошел 7 августа в результате погрузки нефти на греческий танкер Minerva Symphony. Тогда же был создан оперативный штаб при участии самого Каспийского трубопроводного консорциума. Сотрудники аварийно-спасательных служб до сих пор работают на месте инцидента.