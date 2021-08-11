Сенатор Джабаров допустил новые акции протеста после думских выборов

Запад попытается устроить различные провокации или организовать незаконные акции протеста в России после проведения выборов в Госдуму.

Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции в Москве. Он допустил, что отказ наблюдательной миссии ОБСЕ приезжать на думские выборы "был спланирован заранее". Западу нужен был предлог, чтобы в будущем не признать результаты голосования.

"Есть основания полагать, что Запад может использовать это непризнание итогов выборов в Госдуму, чтобы подтолкнуть своих ставленников к организации противоправных протестов и различных провокаций в России", — пояснил он.

Выборы депутатов в Государственную думу России пройдут с 17 по 19 сентября.