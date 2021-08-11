Глава ФЗНЦ Шугалей рассказал о работе с избирателями перед выборами в ЗакС Петербурга

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей после регистрации его на выборах в ЗакС заявил о необходимости провести точечную работу с избирателями.

В среду, 11 августа, петербургский ЦИК принял решение зарегистрировать Шугалея кандидатом на выборах в городской парламент по пятому одномандатному округу.

"Комиссия сегодня собралась в девять часов утра и проголосовала единогласно. Регистрация состоялась. Работаем дальше, все в штатном режиме. Полет нормальный", — приводит Федеральное агентство новостей слова Шугалея.

Главной целью, по его словам, является результат. В то же время глава ФЗНЦ выразил сожаление, что до начала голосования осталось мало времени, так как перед выборами он планирует обойти всех жителей округа.

Социолог является уроженцем Ленинграда. Широкая известность пришла к ученому после серьезного инцидента в Ливии, где он провел в плену почти два года. Огромные знания в политике и социологии дают Шугалею огромные преимущества перед другими кандидатами.