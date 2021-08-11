Мбаппе хочет покинуть "ПСЖ" из-за плохих отношений со спортивным директором клуба

Нападающий сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе хочет покинуть клуб в текущем месяце, но ни один клуб не заинтересовался в переходе игрока, сообщают испанские СМИ.

Одной из причин данного решения называются натянутые отношения 22-летнего форварда со спортивным директором "ПСЖ" Леонардо. В связи с этим переговоры с Мбаппе ведет президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи, который в ближайшие недели рассчитывает вновь встретиться с французским нападающим и попытаться уговорить его не уходить.

Ранее сообщалось, что в Мбаппе заинтересован мадридский "Реал". Аргентинцу Лионелю Мессии пришлось уйти из "Барселоны" из-за финансовых правил в испанском чемпионате. Так, в клубах Ла Лиги зарплатный фонд не должен превышать 70% от дохода. В связи с этим каталонцам надо было значительно сократить расходы на оклады игроков: с 347 до 160 млн евро.