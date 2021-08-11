Сенатор Рязанский оценил предложение ЛДПР об увеличении МРОТ до 20 тысяч рублей

Труд в России «недооценен и унижен», а величина минимальной зарплаты несравнима с цифрами даже в самых отсталых странах Европы. Об этом «Политике Сегодня» заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ставший одним из авторов законопроекта о повышении МРОТ с 1 января 2022 года до 20 тысяч рублей.

Документ сегодня был внесен на рассмотрение в Госдуму. В пояснительной записке либерал-демократы критикуют действующую методику расчета минимального размера оплаты труда, принятую в прошлом году.

Напомним, если ранее расчет МРОТ происходил с опорой на потребительскую корзину, то теперь устанавливается в размере 42% от медианной зарплаты за предыдущий год. Таким образом, в 2021 году сумма составила 12 792 рубля (на 5,5% выше, чем в 2020-ом). В то же время власти разрешили устанавливать в каждом регионе свой минимум.

Такой возможностью воспользовались в Москве (МРОТ 20,5 тысячи), Петербурге (19,1 тысячи), Подмосковье (15 тысяч) и Ростовской области (15,3 тысячи). В ЛДПР решили пойти дальше и предложили установить для всех регионов страны фиксированный размер МРОТ, сопоставимый со столичным.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Нилов отметил, что ежегодно законопроект об увеличении МРОТ в Госдуму вносило правительство, а либерал-демократы лишь предлагали поправки ко второму чтению. В преддверии выборов в Госдуму ЛДПР решила сыграть на опережение. При этом собеседник «ПС» утверждает, что в этой инициативе нет места предвыборному популизму.

«Мы постоянно эту тему будоражим, чтобы настаивать и продвигать идею, и подталкивать и депутатов, и исполнительную власть к тому, чтобы МРОТ постоянно повышался. И если посмотреть, что произошло за последние пять лет, то МРОТ, который раньше доходил до прожиточного минимума, был доведен до 100%, а теперь еще и выше. Как говорится, вода камень точит, позитивные результаты есть, в том числе законотворческой работы. Ну а оппоненты, для них все предложения, в том числе которые потом реализуются, для них это все может представляться предвыборными шагами, но посмотрите историю законотворческого процесса фракции ЛДПР, ежегодно поправки ко второму чтению мы вносим», – подчеркнул депутат.

Первый зампредседателя комитета по социальной политике в Совете Федерации и первый замруководителя фракции «Единая Россия» Валерий Рязанский хоть и признает значимость предложения либерал-демократов, но считает, что законопроект не одобрят ни в Госдуме нового созыва, ни в правительстве, ни в Совфеде.

Федеральное агентство новостей / Ольга Летягина

По словам сенатора, МРОТ — это не просто размер минимальной зарплаты, а социально-экономический показатель, с которым связаны множество других «жизненно-важных» величин экономики страны, таких как производительность труда, прожиточный минимум, товарная масса и даже инфляция.

«Я больше чем уверен, что такое решение вряд ли будет поддержано тремя сторонами: работодателями, государством и профсоюзами, потому что предпосылок таких я пока, честно говоря, не вижу. Там одного желания депутатов мало, требуется очень тщательно выверенный подсчет возможностей страны, потому что это заработная плата большого количества работников госбюджетной сферы на низкооплачиваемых должностях. Это потребует увеличения бюджета регионов, особенно муниципалитетов, а там обстановка не такая уж радужная. Особенно в таких отраслях как культура, здравоохранение, начальное образование», – пояснил Рязанский.

Член Совета Федерации поделился, что, как и правительство, поддерживает действующую модель ежегодного постепенного роста МРОТ. В то же время он отметил, что идея ЛДПР имеет реальную перспективу, но только в том случае, если в России продолжат расти темпы производительности труда.

Федеральное агентство новостей /

«В этой части соотношение темпа роста заработной платы с темпом роста производительности труда не является сопровождающими этот процесс постоянно. 20 с лишним лет назад, когда стартовала методика повышения МРОТ, он был 83 рубля 49 копеек, а сейчас МРОТ больше 12 тысяч. Это говорит о том, что ежегодно при принятии новых бюджетов, постоянно увеличивают МРОТ, методологически это правильно и верно. Но темпы роста — ответ на этот вопрос не из серии желаемых, а из серии возможных», – считает сенатор.

В правительстве вряд ли пойдут на то, чтобы пересматривать множество показателей экономики в считанные месяцы, оставшиеся до Нового года. А потому вероятность того, что с 1 января МРОТ повысится до 20 тысяч рублей стремится к нулю, считает Рязанский.

Однако работающих россиян все же ожидает повышение минимальной зарплаты, правда, не столь ощутимым образом. По подсчетам, в 2022 году показатель увеличится еще на 6,4% — до 13,6 тысячи рублей.