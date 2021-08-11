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Коротченко предрек обострение «бескровной» войны Запада против России

Коротченко предрек обострение «бескровной» войны Запада против России

Об информационной войне Запада против РФ известно давно. Чего только стоят блокировки аккаунтов российских СМИ в социальных сетях или постоянные попытки переписать причины, ход и итоги Второй мировой войны, выставив Советский Союз главным зачинщиком и агрессором.

Однако мало кто знает, что на территории Европы действуют полноценные «центры стратегической пропаганды», которые занимаются созданием образа «российской агрессии». Федеральное агентство новостей (ФАН) раскрыло названия некоторых из них: Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций в Латвии (StratCom), Центр передового опыта НАТО в области киберзащиты в Эстонии (CCDCOE) и Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам в Финляндии (Hybrid CoE).

В Польше, к примеру, для кибератак на Россию существует целое воинское подразделение — Центральная группа психологических действий (ЦГПД, Centralna Grupa Dzialan Psychologicznych). Она входит в состав Сил специальных операций и напрямую подчиняется командованию сухопутных войск страны.

Коротченко предрек «масштабирование» инфовойны Запада против России
wikipedia.org  / JohnRambo PL

В будущем стоит ждать открытия еще нескольких подобных «центров», посетовал в комментарии «Политике Сегодня» военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Нам стоит ожидать масштабирования информационных операций, которые проводят с территории стран НАТО против России, потому что сейчас информационные аспекты выходят на первый план. Это бескровная, но реальная война. Она ведется без взрывов и выстрелов, но она совершенно смертоносна с точки зрения влияния на общественно-политические процессы и "подогрева" определенного рода настроений. Центры стратегической пропаганды активно применяются для "раскачивания" ситуации и воздействия на умы населения. Главный "продукт" их деятельности – так называемые "цветные революции"», — объяснил эксперт.

Подходящим плацдармом для развертывания еще нескольких «центров» является Украина, которая уже несколько лет назад с подачи западных партнеров включилась в эту игру, добавил Игорь Коротченко. В настоящее время Киев занят «обработкой» особо уязвимых групп населения России через социальные сети.

В Европе «центры стратегической пропаганды» заняты не только информационной войной, но и обучением «кадров». В качестве «абитуриентов» выступают представители оппозиции, готовые заняться антироссийской деятельностью ради финансовой выгоды.