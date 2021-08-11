Коротченко предрек обострение «бескровной» войны Запада против России

Об информационной войне Запада против РФ известно давно. Чего только стоят блокировки аккаунтов российских СМИ в социальных сетях или постоянные попытки переписать причины, ход и итоги Второй мировой войны, выставив Советский Союз главным зачинщиком и агрессором.

Однако мало кто знает, что на территории Европы действуют полноценные «центры стратегической пропаганды», которые занимаются созданием образа «российской агрессии». Федеральное агентство новостей (ФАН) раскрыло названия некоторых из них: Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций в Латвии (StratCom), Центр передового опыта НАТО в области киберзащиты в Эстонии (CCDCOE) и Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам в Финляндии (Hybrid CoE).

В Польше, к примеру, для кибератак на Россию существует целое воинское подразделение — Центральная группа психологических действий (ЦГПД, Centralna Grupa Dzialan Psychologicznych). Она входит в состав Сил специальных операций и напрямую подчиняется командованию сухопутных войск страны.

wikipedia.org / JohnRambo PL

В будущем стоит ждать открытия еще нескольких подобных «центров», посетовал в комментарии «Политике Сегодня» военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Нам стоит ожидать масштабирования информационных операций, которые проводят с территории стран НАТО против России, потому что сейчас информационные аспекты выходят на первый план. Это бескровная, но реальная война. Она ведется без взрывов и выстрелов, но она совершенно смертоносна с точки зрения влияния на общественно-политические процессы и "подогрева" определенного рода настроений. Центры стратегической пропаганды активно применяются для "раскачивания" ситуации и воздействия на умы населения. Главный "продукт" их деятельности – так называемые "цветные революции"», — объяснил эксперт.

Подходящим плацдармом для развертывания еще нескольких «центров» является Украина, которая уже несколько лет назад с подачи западных партнеров включилась в эту игру, добавил Игорь Коротченко. В настоящее время Киев занят «обработкой» особо уязвимых групп населения России через социальные сети.

В Европе «центры стратегической пропаганды» заняты не только информационной войной, но и обучением «кадров». В качестве «абитуриентов» выступают представители оппозиции, готовые заняться антироссийской деятельностью ради финансовой выгоды.