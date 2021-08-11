Актриса Поргина выразила сожаление в связи с отказом ТИК в регистрации Булановой

Заслуженная артистка Российской Федерации Людмила Поргина прокомментировала отказ территориальной избирательной комиссии №17 в регистрации Татьяны Булановой на выборы в ЗакС.

Это произошло несмотря на поддержку кандидатки жителями Санкт-Петербурга. Татьяна Буланова хочет бороться за то, чтобы люди жили в лучших условиях, заявила актриса в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

"Раз не зарегистрировали, значит, им не нужна такая активность. Ей не миллионы же нужны, ей нужно, чтобы народ наш жил лучше", — сказала Поргина.

Собеседница издания выразила сожаление в связи с решением избирательной комиссии. Она добавила, что тепло относится к творчеству певицы, и заключила, что Буланова могла бы помочь людям.