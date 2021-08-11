Депутат Милонов: Шугалей заслужил право избираться в ЗакС Петербурга

Регистрация главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея на выборы в Законодательное собрание Петербурга логичное и правильное решение, считает депутат Госдумы VII созыва Виталий Милонов.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» депутат выразил мнение, что Шугалей уже стал народным героем. Глава ФЗНЦ прошел через тяжелые испытания — пережил плен в ливийской тюрьме. Эта резонансная история сделала имя Максима Шугалея узнаваемым не только в России, но и за ее пределами.

«Он известный человек, о нем знают все, о нем сняли два фильма. Лично мне эти два фильма очень нравятся», — объяснил Милонов.

В том числе и по этим причинам для Шугалея не составило труда собрать нужное количество подписей, уверен депутат.

«Сбор подписей — это право на участие в выборах. Это право, естественно, он заслужил, и я думаю, что он собрал гораздо больше подписей, чем нужно», — добавил собеседник «ПС».

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Кандидатуру Шугалея на выборы в ЗакС Петербурга выдвинула партия «Родина». Социолог зарегистрирован по пятому одномандатному округу. По словам самого Шугалея, сейчас он планирует «точечную работу с каждым избирателем».

Ранее глава ФЗНЦ в личном Telegram-канале отреагировал на обращение другого кандидата от партии «Родина», певицы Татьяны Булановой к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой обеспечить равные права для всех партий на предстоящих выборах. Шугалей поддержал Буланову и заявил, что ее просьба объясняется искренней заботой о городе. Сама же Памфилова после обращения инициировала проверку избиркома Петербурга.

Накануне стало известно, что территориальная избирательная комиссия (ТИК) отказала Булановой в регистрации на выборы в ЗакС Петербурга. Эта новость вызвала негодование у многих общественных деятелей и представителей шоу-бизнеса. Например, народный артист России Эдгард Запашный возмутился решением ТИКа и призвал правоохранительные органы разобраться в причинах отказа.