Мурашко заявил, что "Спутник V" наиболее эффективен по профилактике дельта-штамма

Российская вакцина "Спутник V" дает наиболее эффективные результаты по профилактике дельта-штамма коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава России отметил, что эффективность отечественного препарата "Спутник V" при дельта-штамме составляет почти 83%. Вакцина более, чем на 95% защищает против тяжелых случаев коронавируса, подчеркнул Мурашко.

"Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные", — констатировал министр.

Вакцина продолжает работать, добавил министр в беседе с журналистами.