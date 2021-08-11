Мурашко заявил, что "Спутник V" наиболее эффективен по профилактике дельта-штамма

Российская вакцина "Спутник V" дает наиболее эффективные результаты по профилактике дельта-штамма коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Глава Минздрава России отметил, что эффективность отечественного препарата "Спутник V" при дельта-штамме составляет почти 83%. Вакцина более, чем на 95% защищает против тяжелых случаев коронавируса, подчеркнул Мурашко.
"Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные", — констатировал министр.
Вакцина продолжает работать, добавил министр в беседе с журналистами.