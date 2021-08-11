Шугалей стал кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга

Кандидатура российского социолога Максима Шугалея была зарегистрирована на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Он был выдвинут партией "Родина".

Глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Родина". Отмечается, что Шугалей был выдвинут по пятому одномандатному округу Северной столицы. Как сообщает Федеральное агентство новостей, кандидат намерен работать с каждым избирателем.

Ранее социолог в своем Telegram-канале прокомментировал обращение другого кандидата от партии "Родина" Татьяны Булановой к главе ЦИК России Элле Памфиловой. Заслуженная артистка РФ попросила обеспечить равные права партиям на грядущих выборах. Шугалей поддержал Буланову и подчеркнул, что ее вопросы к ЦИК обусловлены заботой о Санкт-Петербурге.