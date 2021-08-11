Доходность депозитов в банках РФ повысилась до значений 2019 года

Ставки по депозитам в крупных кредитных организациях Российской Федерации фактически вернулись к уровню, который отмечался до пандемии COVID-19.

Информация приводится по данным, актуальным на август 2021 года. В этом месяце ставки по депозитам в отечественных банках начали резко расти, пишет РБК.

Эксперты аналитической компании Frank RG заявили, что на 10 августа индекс FRG100 достиг уровня в 5,3% годовых. Данный показатель отражает среднюю доходность сберегательных продуктов организаций сроком до одного года.

Представленный результат соответствует результатам, характерным на конец декабря 2019 года. С начала августа 2021 года индекс повысился на 0,16 п.п. Подобного высокого роста за декаду аналитики не отмечали с ноября 2018 года.