"Стабилизировалась, но остается напряженной": эпидемиолог оценила пандемию в России

Обстановка с распространением COVID-19 в России стабилизировалась, но все еще остается напряженной.

Рост числа заражений продолжается в некоторой части России. В некоторых регионах зафиксирована стабилизация обстановки с COVID-19. В других же наблюдается снижение количества заболевших. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

Специалист отметила, что в целом по стране можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших COVID-19. Напомним, что за время пандемии в России выявили более 6,4 млн случаев заражений коронавирусом.