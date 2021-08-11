Слова Лукашенко об условиях признания Крыма российским прокомментировали в Москве

Ничто не мешает Белоруссии признать статус Крыма, заявил РИА Новости источник в Москве.

Собеседник РИА Новости отметил, что признанию принадлежности Крыма Минску ничего не мешает. Будапештский меморандум не может стать помехой.

Белорусские бизнесмены работают на полуострове вместе с российскими. Чтобы в этом убедиться, достаточно прибыть на остров и зайти в любой магазин.

"Жители Крыма, как и все россияне, высоко ценят качественную, вкусную и доступную белорусскую продукцию", — заявил он.

Источник также отметил, что ежегодно на курортах Крыма отдыхают по 150 тысяч белорусских граждан. Об этом сообщают РИА Новости.