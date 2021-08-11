Летальность нового нью-йоркского штамма коронавируса "Йота" составила 82%

Новый штамм коронавируса "Йота", летальность которого составляет 82%, выявили в Нью-Йорке. Его жертвами в больше степени становятся люди старше 45 лет.

Информация об этом стала известна от главного внештатного специалиста Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергея Токарева. По его словам, новый штамм передается быстрее всех уже известных мутаций. Также "Йота" может игнорировать иммунный ответ, что повышает его опасность, пишет URA.RU.

Для более точного описания нового штамма, а также скорости его развития необходимо, чтобы прошло какое-то количество времени, сказал иммунолог Николай Крючков. По его словам, если новый вариант коронавируса начнет стремительно распространяться, значит у него есть конкурентоспособность перед другими мутациями.