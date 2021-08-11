Концерн "Алмаз-Антей" приступил к серийному производству ракет для ЗРС С-500

Предприятия концерна "Алмаз-Антей" занялись серийным производством ракет, предназначенных для зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 "Прометей".

О производстве ракет рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. "Алмаз-Антей", по его словам, выполняет заключенный в конце прошлого года с Минобороны РФ контракт.

"Идет изготовление серийных ракет, которые в 2022 году поступят в Воздушно-космические силы", — сообщил источник.

Другой собеседник рассказал про государственные испытания ЗРС С-500. Они проводятся на одном из южных полигонов России и должны завершиться в конце нынешнего года.