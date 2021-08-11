Крым может потребовать от Киева возмещения ущерба за разрушенный полуостров

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что киевские власти должны возместить ущерб за многолетнее разрушение полуострова.

По словам политика, Киев ничего не должен требовать от Крыма. Также он назвал смешным ранее опубликованное заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о репарациях.

Мурадов добавил, что вопрос о компенсациях уже в разработке. Крым обязательно выставит свои претензии украинским властям.

Ранее Резников сообщил, что Россия "должна заплатить" Киеву за воссоединение с Крымом. По его словам, процесс "возвращения" полуострова займет очень много времени.