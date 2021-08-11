Американский военный эксперт обнаружил сходство между Су-57 и F-35

Российский истребитель Су-57 имеет сходство с американским F-35. Чем похожи самолеты, рассказал военный эксперт из США Питер Сучиу.

Су-57, по словам американца, оснащен самым современным бортовым радиоэлектронным оборудованием. В наличии у истребителя имеется мощный компьютер, способный выполнять функцию "второго электронного пилота". Информацией об этом поделилось издание 19FortyFive. Перевод статьи об истребителях опубликовала "ПолитРоссия".

Сучиу добавил, что Су-57, как и F-35, способен нести вооружение внутри фюзеляжа. В этом состоит их сходство и этим объясняется низкая радиолокационная заметность истребителей.

Российский самолет, по словам американского эксперта, имеет два больших внутренних отсека вооружения. В каждом из них может разместиться четыре ракеты К-77М.