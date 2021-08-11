Гинцбург назвал прогнозы об эффективности "Спутника V" полностью оправданными

Отечественная вакцина "Спутник V" за год использования себя полностью оправдала и доказала эффективность. Такое заявление сделал директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Во время беседы с "Известиями" он сообщил, что способ вакцинирования двумя векторными компонентами себя полностью оправдал. Речь в этом случае идет не про особенное предвидение, а о том, что уже существует опыт, который был наработан на вакцинах против MERS и Эболы.

Гинцбург также добавил, что российский препарат доказал свою эффективность не только в стране, но и за ее пределами. Венгрия, Аргентина, Сан-Марино, что самым безопасным способ борьбы с распространением коронавируса стала вакцинация именно российской вакциной.