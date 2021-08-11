Соловейчик: решение об отказе в регистрации Булановой может быть обжаловано

Решение ТИК № 17 Петербурга об отказе фаворита партии "Родина" Татьяны Булановой от регистрации может быть скорректировано. Об этом заявил политолог Владимир Соловейчик.

Эксперт в беседе с "Невскими Новостями" отметил, что решение может измениться, если вмешаются вышестоящие инстанции. Также он напомнил, что Буланова имеет права подать в суд.

"Отказы в регистрации по одномандатным округам идут тем, кто собирал подписи. Это не городская проблема, а только окружной избирательной комиссии", — заявил политолог.

Соловейчик отметил, что если речь идет об одномандатном округе, то вопросы должны быть к территориальной избирательной комиссии. Нужно смотреть детально, как проверялись подписи, подчеркнул он.