Глава отделения "Родины" в Петербурге заявил о давлении чиновников на Буланову

Председатель петербургского отделения "Родины" Андрей Петров считает подлинной причиной отказа в регистрации кандидатов от партии давление со стороны властей города.

Представитель "Родины" на своей странице в Facebook жестко прокомментировал решение ТИК № 17 по отказу в регистрации Татьяны Булановой на выборах в ЗакС Петербурга. Он заявил, что считает такой отказ настоящим беспределом.

Петров отметил, что речь идет о давлении на партию со стороны властей Петербурга и некоторых чиновников отдельно. Партия не собирается сдаваться и будет опротестовать это полностью незаконное решение, заявил он.

"Надеемся, что Городская комиссия и ЦИК разберутся в ситуации и вынесут справедливое решение", — подчеркнул он.

Ранее ТИК № 17 принял решение отказать Татьяне Булановой в регистрации на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. После этого кандидат сделала открытое видеообращение на имя главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.