Месси официально стал игроком футбольного клуба ПСЖ

Лионель Месси и французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" подписали соглашение на два сезона с возможностью продления еще на год.

Аргентинский игрок будет выступать за парижскую команду под 30-м номером. Решение перебраться в столицу Франции футболист принял после того, как не смог подписать очередной контракт с испанской "Барселоной". Жесткие финансовые ограничения на зарплату футболистов в Ла Лиге стали причиной разногласий.

Выбор Месси порадовал президента "Пари Сен-Жермен" Нассера Аль-Хелаифи. Также он отметил, что нападающий не стал скрывать своего желания продолжать прогрессировать на высоком уровне и завоевывать награды. По его словам, клубные амбиции и Месси стали идентичными.