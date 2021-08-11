Качели на детских площадках могут повлечь травму позвоночника у ребенка

Качели, горки-домики и песочницы часто бывают установлены некачественно, из-за чего ребенок рискует получить травму во время игры, рассказали специалисты по детской безопасности.

Особенно опасны для детей качалки, представляющие собой деревянное или пластиковое сиденье в виде зверей или мультипликационных героев, закрепленное на большой металлической пружине. Часто пружины установлены неправильно, из-за чего качалка становится неустойчивой, передает РИА Новости.

"В ходе таких инцидентов есть риск получить черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника", — предупредила руководитель филиала Школы детской безопасности Анастасия Баландович.

Плохой крепеж сиденья, пятна ржавчины, шатающаяся пружина являются признаками некачественно собранной, установленной или устаревшей качалки. Также могут быть опасны для участников игр на площадке горки-домики. В них бывают незаметные пробоины, острые края на местах стыков, а внутри осколки стекла или шприцы, заключила эксперт. Такие же находки могут таиться в песочнице. Царапина или рана, нанесенная осколком из песочницы, может обернуться токсокарозом, сальмонеллезом и лептоспирозом.