Шойгу: будущая армия должна быть профессиональной и сильной духом

Армия в России должна быть профессиональной и сильной духом. Об этом заявил глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, существуют сегодня специальности сержантов, по которым нужно учиться по два года. Он отметил, что нет смысла увеличивать срок службы в армии, так как и два года уже не мало. Армия должна становится профессиональной и сильной духом, заявил Шойгу на молодежном форуме "Территория смыслов".

По словам Шойгу, также нет смысла увеличивать число призывников на военную службу. Он отметил, что иногда может лично проверить качество бытовых условий в казармах.