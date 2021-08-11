Мутация "Дельта" может помешать созданию коллективного иммунитета от COVID-19

Создание коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции невозможно из-за мутации "Дельта". Это заявление сделал ученый Эндрю Поллард, создавший вакцину AstraZeneca.

Разработчик оксфордского препарата заявил, что коронавирус сильно отличается от вируса кори. По его словам, в случае вакцинации от кори 95% людей на планете вирус кори больше не сможет передаваться. При этом ученый подчеркнул, что мутация "Дельта" способна заражать даже привитых.

Поллард добавил, что коронавирусная инфекция рано или поздно настигнет тех, кто еще не сделал прививку. А препарат для его полной остановки отсутствует. Он отметил, что уже разработанные вакцины защищают только от тяжелого течения COVID-19 и смертельных исходов, а не от заражения.