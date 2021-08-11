Амос Хохштейн стал спецпосланником США по "Северному потоку — 2". Его назначение прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Советником Госдепа, ответственным за "Северный поток — 2", Хохштейна назначил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Пушков считает, что это связано с намерением Вашингтона мешать вводу трубопровода в действие.

"Назначение является сигналом конгрессу, где сложилась двупартийная коалиция против проекта, а также Польше, прибалтам, Украине и прочим недовольным сооружением "Северного потока — 2", что администрация США не намерена пускать развитие ситуации на самотек", — подчеркнул сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков напомнил о назначении Курта Волкера представителем США по Украине. Тот старался поощрять срыв Минских соглашений. В случае с "Северным потоком — 2" Вашингтон будет действовать по той же схеме, добавил сенатор.