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Россиянам могут повысить уровень МРОТ до 20 тысяч рублей

Россиянам могут повысить уровень МРОТ до 20 тысяч рублей

Группа депутатов Госдумы хочет внести законопроект, в рамках которого россиянам повысят уровень МРОТ до 20 тысяч рублей.

По мнению авторов инициативы, прожить на уже имеющийся уровень оплаты труда в России очень трудно, и МРОТ на текущий момент сильно занижен, передают "Известия". Если идея будет одобрена, то уровень показателя должен измениться с 1 января 2022 года.

На данный момент МРОТ составляет 12 792 рубля. Это, по мнению депутатов, яркое проявление недооцененности труда в России, поскольку в подавляющем большинстве государств МРОТ устанавливают на уровне 40–60% размера средних заработных плат гражданина. Поэтому повышение уровня минимальной оплаты является "принципиальной позицией", передают "Известия".