Гинцбург рассказал о ходе испытаний "Спутника V" на подростках

Сейчас испытываются на подростках два варианта вакцины, рассказал директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Подросткам вводят вакцину, разведенную в концентрации 1:10, и вакцину, разведенную 1:5. В первом случае у испытуемых фиксируется очень сильный иммунный ответ, но нет никаких побочных эффектов, во втором тоже нет побочных эффектов, но наблюдается температура в пределах 37,5 градуса, передают "Известия" со слов ученого. По плану предполагается, что к 15 сентября специалисту смогут зарегистрировать детскую вакцину и начать колоть ее учащимся школ.

Однако могут назначить третью фазу испытаний. Тогда успеть к осени не удастся, и дети пойдут в школу в период активного распространения индийского штамма коронавирусной инфекции. По словам специалиста, из-за этого уже к 20 сентября дети столкнутся с проблемами, а за ними и взрослые.