Эксперт в сфере транспорта заявил о важности нового пути из Петербурга в Пулково

Специалисты заявили о необходимости экспресса до аэропорта Пулково из Санкт-Петербурга.

Специалист в сфере транспорта Михаил Бурцев в беседе с "Невскими Новостями" отмечает, что сейчас городские власти рассматривают три варианта пути. Так, речь идет о продлении ветки метро из Дачного проспекта, создание маршрута трамвая и продления ЖД-ветки.

Скорость движения по автомагистрали могут серьезно ограничить станции, через которые идет разгрузка товаров — на Московском и Витебском направлениях. Так, речь идет о станциях Навалочная, Воздухоплавательный парк, Обухово и Боровая.

Актуальность альтернативных способов путей до Пулково велика. Бурцев отметил, что сейчас доехать на автобусе и автомобиле сложно. Каким будет оптимальный проект — это необходимо посчитать, подчеркнул он.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов в Красносельском районе Валерий Солдунов в свою очередь заявил, что опыт Москвы демонстрирует возможность реализации проектов транспортной инфраструктуры в тех местах, где ничего нет или находится то, что тормозит развитие города. Запуски идут и проекты действительно работают, отметил он.