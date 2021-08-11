Народный артист Леонтьев возмутился снятием Булановой с выборов в ЗакС

Народный артист Авангард Леонтьев не нашел причин для отказа в регистрации Татьяны Булановой на выборы в городской парламент Санкт-Петербурга.
Кандидаты на выборах должны быть разных взглядов. Разнообразие и борьба мнений — это очень хорошо, заявил народный артист России Авангард Леонтьев.
"Не участвовать и не допускать кого-то к выборам неправильно. Когда во власть будут разные кандидаты, тогда можно будет сделать выборы более действенным механизмом", — подчеркнул собеседник ФБА "Экономика сегодня".
По мнению артиста, отказывая Булановой, власть показывает желание видеть людей, которые ей близки и понятны. Следовательно, новые кандидаты просто не интересны.
Напомним, Буланова не прошла регистрацию на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга. Члены территориальной избирательной комиссии №17 посчитали часть подписей в поддержку артистки "недостоверными".