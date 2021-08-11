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Народный артист Леонтьев возмутился снятием Булановой с выборов в ЗакС

Народный артист Леонтьев возмутился снятием Булановой с выборов в ЗакС

Народный артист Авангард Леонтьев не нашел причин для отказа в регистрации Татьяны Булановой на выборы в городской парламент Санкт-Петербурга.

Кандидаты на выборах должны быть разных взглядов. Разнообразие и борьба мнений — это очень хорошо, заявил народный артист России Авангард Леонтьев.

"Не участвовать и не допускать кого-то к выборам неправильно. Когда во власть будут разные кандидаты, тогда можно будет сделать выборы более действенным механизмом", подчеркнул собеседник ФБА "Экономика сегодня".

По мнению артиста, отказывая Булановой, власть показывает желание видеть людей, которые ей близки и понятны. Следовательно, новые кандидаты просто не интересны.

Напомним, Буланова не прошла регистрацию на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга. Члены территориальной избирательной комиссии №17 посчитали часть подписей в поддержку артистки "недостоверными".