Саша Попов заявил о страхе конкурентов Булановой на выборах перед ее выдвижением

Конкуренты Татьяны Булановой на выборах в Петербурге боятся ее народной любви.

Такое заявление сделал певец Саша Попов. Булановой, которая баллотируется от "Родины" в петербургское Законодательное собрания получила отказ в регистрации на выборах. Более 5% подписей были забракованы членами избирательной комиссии. Их отсеяли по причине недостоверности. Об этом сообщает издание "ПолитЭксперт"

Попов отметил, что Буланова давно стала всенародной любимицей, которая, вероятно, кому-то может мешать. Коллега по цеху добавил, что люди пойдут за ней быстрее, чем за других неизвестным кандидатом. Также Попов заявил, что артистка должна вести борьбу с несправедливостью.