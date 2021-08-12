Мирзаян: украинский национализм является приговором для страны и народа

Современная Украина пытается искусственно превращать русских людей в украинцев. Однако, это трудно сделать со взрослыми людьми, поэтому усилия сосредоточили на детях.

Об этом в эфире политического ток-шоу «Время покажет» заявил доцент Финансового университета при российском правительстве, политолог Геворг Мирзаян, по мнению которого, происходящие на Украине процессы грозят стране гибелью.

В очередном выпуске телепередачи на тему «Украинизация или смерть», ведущий Руслан Осташко обратился к гостю эфира украинскому политологу Вадиму Чанкину с вопросом, почему украинские националисты ставят себя выше бога. Объясняя свою мысль, телеведущий указал на то, что Всевышний создал всех людей равными, однако есть украинцы, считающие, что это не так.

Геврог Мирзаян согласился с Русланом Осташко, подчеркнув, что проводимая на Украине агрессивная украинизация, которая по сути является национализмом, представляет собой приговор и для страны, и для народа.

«В нормальных странах за подобные высказывания отправили бы в дурку или в тюрьму. Сейчас из русских на Украине искусственно делают украинцев. И в этом вопросе власти плюнули на взрослых и сосредоточились на детях», — заявил Мирзаян.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский в эфире телеканала «Дом» обратился к жителям Донбасса, заявив, что, если те не считают себя украинцами, а связывают свое будущее с Россией, забирать детей и уезжать с территории Украины.