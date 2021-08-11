"Спартак" проиграл "Бенфике" и вылетел из Лиги чемпионов

Российский футбольный клуб "Спартак" провел лишь два матча в Лиге чемпионов и покинул турнир, при этом ни разу не поразив ворота соперника.

Столичная команда потерпела поражение со счетом 0:2 в гостях от португальского "Бенфике" в рамках ответной встречи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Первый матч в Москве также закончился со счетом 0:2 в пользу португальцев.

Однако евросезон для "Спартака" не закончился. Московская команда переходит в Лигу Европы, где будет соревноваться с группового этапа. В Лиге чемпионов осталась только одна российская команда — это петербургский "Зенит", который начнет свое выступление с основного этапа. Жеребьевка состоится 26 августа.