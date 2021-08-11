"Очень жалко": в Госдуме прокомментировали отстранение Булановой от выборов

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал отстранение Татьяны Булановой от выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Недавно стало известно, что избирательная комиссия посчитала часть подписей в поддержку певицы "недостоверными". Это стало причиной того, что Булановой отказали выступить в качестве кандидата от партии "Родина" в выборах в ЗакС Санкт-Петербурга. Морозов сообщил, что не знает всех деталей и не видел этих подписей. Однако он отметил, что Буланова является замечательной певицей и хорошим человеком.

"Очень жалко, что Буланова не будет участником избирательного процесса", — поделился Морозов.

По его мнению, причины для отказа певице отсутствуют, передает ФАН. Депутат подчеркнул, что петербургская певица имеет право участвовать в выборах и продвигать свои инициативы.