Барецкий устроил акцию протеста в поддержку кандидатуры Булановой

Писатель и режиссер Стас Барецкий устроил акцию протеста около Государственной думы против снятия кандидатуры Татьяны Булановой в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Видеозапись акции он прислал в редакцию Федерального агентства новостей. На записи Барецкий перебегает дорогу в неположенном месте, останавливается около здания парламента и открывает банку с пивом. При этом он говорит: "За Татьяну Буланову — по-любому!", призывая допустить артистку к выборам.

"Творчество Булановой сопровождает меня всю мою жизнь, поэтому, когда я узнал, что ее снимают с выборов, то не смог сдержать свой гнев", — пояснил он журналистам агентства.

По его словам, он большой поклонник творчества Булановой. Кроме того, музыка всегда играла для него большую роль в жизни. На фоне того, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга отвергла не только певицу в качестве кандидата, но еще и "Ленинградскую надбавку", писатель решил высказать свою позицию по данном вопросу таким решительным образом.

Накануне петербургские чиновники стали выступать против агитации партии "Родина" в городе. В ответ на это Буланова обратилась к председателю ЦИК Элле Памфиловой, которая пообещала разобраться с возникшей ситуацией. Певица поблагодарила ее за поддержку, также на случившееся живо отреагировали многие представители российского шоу-бизнеса, в том числе певец Саша Попов.