Украинские власти воспринимают спорт как одну из арен идеологической борьбы, и именно этим можно объяснить ту кампанию травли, которая была развернута против легкоатлетки Ярославы Магучих, которая на Олимпиаде в Токио сфотографировалась в обнимку с россиянкой Марией Ласицкене

Об этом в комментарии газете «Взгляд» рассказал украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, по словам которого травлю украинской спортсменки на Украине инициировали две отдельные друг от друга группы – националисты и чиновники.

Украинские националисты, объяснил Погребинский, входят в ту часть украинского общества, которая просто ненавидит Россию и всегда будет негативно реагировать на любые случаи братания украинцев и россиян.

Вторая же группа, устроившая травлю Магучих, это чиновники, которых власть поставила следить «за идеологической чистотой» украинского общества.

«Например, в задачи уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и его ведомства фактически входит организация гонений на русский язык, давление на русскоязычных жителей», — напомнил Погребинский.

Таким образом, по словам эксперта, становится понятно, почему государственный аппарат присоединился к националистам в травле украинской спортсменки, завоевавшей для Украины бронзовую медаль Летних Олимпийских Игр.

Global Look Press / Li Ming/Xinhua

Для украинских властей спорт является одной из арен для ведения идеологической борьбы, хотя такого не должно быть в нормальном обществе, заявил эксперт.

В заключение Погребинский подчеркнул, что те, кто обрушился на спортсменку с угрозами и оскорблениями, не представляют собой большинство в украинском обществе.

«Напомню: согласно весенним опросам киевских социологов, больше 40% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. И в эти 40% входит и большинство спортсменов. Так что объятия Магучих и Ласицкене – это не героизм, а норма», — добавил политолог.

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

Ситуацию также прокомментировал глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, который попытался объяснить, почему украинские спортсмены, несмотря на предсказуемую негативную реакцию радикально настроенной части общества, все же не боятся дружить с россиянами и выкладывать фотографии с ними в публичный доступ.

«Легкоатлетка Ярослава Магучих не боится публично выражать свою симпатию к россиянам, потому что может в любой момент сказать «прощай» Збройным силам Украины и уехать в другую страну», — считает Золотарев.

По его словам, те украинцы, кто добился успеха в спорте высоких достижений, чувствуют свою независимость, имеют чувство собственного достоинства и именно поэтому не боятся демонстрировать дружелюбное отношение к россиянам.

Говоря о ситуации с Магучих, Золотарев напомнил об украинском боксере-тяжеловесе, чемпионе мира Александре Усике, который ранее также не раз открыто показывал свою дружбу с россиянами и хорошее отношение к России.

«Усик тоже не боится выражать свое отношение к России и при этом «глубоко имеет в виду» всех национально озабоченных украинцев. Это ж не какой-нибудь провинциальный бизнесмен, который при малейшем окрике власти будет вилять хвостом», — напомнил эксперт.

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Напомним, на прошедшей недавно в Токио XXXII Летней Олимпиаде украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзовую награду за прыжки в высоту. На пьедестале почета украинка обнялась с российской спортсменкой Марией Ласицкене, которая получила золотую медаль. На фотографии, запечатлевшей этот момент, Магучих держит за спиной флаг Украины, а за спиной у Ласицкене флаг ОКР – Олимпийского комитета России, под которым выступали российские спортсмены.

После публикации этой фотографии, на украинку с оскорблениями и угрозами обрушились сначала украинские блогеры, а потом и представители власти. В Министерстве обороны, например, напомнили, что Магучих имеет звание младшего лейтенанта ВСУ, и пообещали по возвращении провести со спортсменкой беседу и напомнить ей, что каждый ее шаг может быть использован «для вражеских информационных спецопераций».