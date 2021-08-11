Марков рассказал, по какой схеме НАТО ведет информационные войны

НАТО, стремясь сокрушить какую-либо страну чтобы взять ее под свой контроль, действует по определенной схеме. Но зная эту схему, действиям альянса можно успешно противостоять.

Об этом в беседе с информагентством «ПолитРоссия» заявил директор Института Политических исследований, политолог Сергей Марков, комментируя недавнее выступление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Ранее глава Минобороны России рассказал о том, что аналитики НАТО создали на территории Польши и в странах Балтии центры политической пропаганды, которые следят за развитием политической ситуации в России с тем, чтобы на основе полученной информации осуществлять разного рода провокации, направленные на дестабилизацию обстановки в РФ.

Пресс-служба Министерства обороны РФ /

По словам Сергея Маркова, целью этих пропагандистских центров является проведение в России государственного переворота, в результате которого они хотят поставить во главе страны марионеточное правительство, полностью подконтрольное Западу.

Для достижения этой цели, объяснил политолог, была разработана стратегия, подразумевающая несколько этапов.

На первом этапе необходимо создать информационно-политическую систему, работающую частично внутри страны, а частично за ее пределами. И на территории России такие центры были созданы, но власти сейчас их гасят.

«Второй этап – активная работа этих систем: создание атмосферы ненависти к действующей власти. Третий этап – это государственный переворот, а последний – создать оккупационный режим. Все это называется информационной войной», - подчеркнул Марков.

Соединенные Штаты Америки, по его словам, в 2013 году объявили такую войну Украине, после чего разгромили страну, оккупировали ее и навязали населению оккупационный режим.

Global Look Press / Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com

Также Марков объяснил, что созданные Западом пропагандистские центры, целью которых является развал страны, всегда работают по четкой схеме. Их действия направлены на раздувание какой-либо локальной проблемы до глобальных масштабов чтобы дискредитировать государственную власть в глазах населения.

«Больше всего любят проблемы, которые дискредитируют власть: какой-нибудь чиновник проворовался. Они готовы об этом неделями писать. Делают все, чтобы поставить нам марионеточную власть. В итоге Запад намерен взять под контроль наше ядерное оружие, нефтегазовый комплекс и убрать Россию как независимого игрока в мировой политике. Хотят сделать Россию слабее, чем в 90-е годы», — рассказал эксперт.

Сейчас, по словам Маркова, НАТО является бесспорным лидером в области ведения информационных войн. Альянс способен достигать своих целей даже в тех странах, где население живет в достатке.

В качестве примера, Марков вновь обратился к Украине, напомнив, что в годы президентства Виктора Януковича простые украинцы жили лучше всего за постсоветское время. И так хорошо, как перед Майданом 2014 года, они, наверное, не будут больше жить никогда. Однако же западным пропагандистам удалось погрузить страну в атмосферу ненависти и подвести ее к государственному перевороту. Этот процесс полностью у них отлажен. К тому же неслучайно выбрано место дислокации информационно-пропагандистских центров, отмечает Марков.

По его словам, именно в Прибалтийских странах и в Польше легче всего набрать штат для такой работы и дешевле всего этот штат содержать. Тем более, что и власти в этих странах придерживаются крайне антироссийской политической позиции.

pixabay.com /

В заключение беседы Сергей Марков подчеркнул, что жизненно важно бороться с такими центрами, и рассказал, как это делать.

Угрозу, которую подобные пропагандистские центры несут России политолог сравнил с ситуацией в СССР в июле 1943 года, когда советское командование предотвращало наступление фашистских захватчиков.

«На такие центры нужно реагировать так же, как на создание танковой армии на Белгородско-Курском направлении. Нужно создавать мощную группировку, которая разгромила бы эту армию», — объяснил свою мысль Марков.

К тому же, добавил политолог, необходимо создавать собственные информационные центры, задачей которых будет защита российской территории и нанесение информационного ущерба противнику.