Сатановского возмутило объяснение Карасева, почему Украину не принимают в ЕС и НАТО

Если Украина когда-либо за свою историю и представляла из себя что-то серьезное, то только будучи частью Советского Союза или Российской империи, но в качестве самостоятельного государства она не очень убедительна.

Об этом в авторском Telegram-канале «Армагеддоныч» пишет российский политолог Евгений Сатановский, комментируя возмутившее его заявление украинского эксперта Вадима Карасева.

Ранее глава «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев, объясняя, почему Украина до сих пор не стала членом Евросоюза и НАТО, заявил, что Германия и Франция просто боятся ее военной мощи.

«Поскольку, когда Украина с ее площадью, населением и армией окажется внутри этих организаций, куда она давно, безуспешно и до крайности настойчиво рвется, там будет такой перевес стран Восточной Европы над странами Европы Западной, что те их мигом на место поставят. А то, ишь, вздумали не ту политику вести, которая Украину устраивает! Вот, ужо она им задаст!», — иронично разъясняет Сатановский слова Карасева.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

По словам российского политолога, в лице Карасева можно наблюдать яркий пример того, что думают и о чем по простоте душевной откровенно говорят представители украинского околополитического истеблишмента. Хотя Карасеву все же можно порекомендовать срочно обратиться к врачу – проверить голову, пока не поздно, считает Сатановский. Потому что, чего только не говорили до сих пор фантазеры из украинской политической тусовки про себя и окружающий мир, но такого маразма, как Карасев никто себе не позволял.

Заявить, что Германия и Франция боятся военной мощи Украины – этого «назойливого нищего Европы», возмущается Сатановский. По его словам, было бы интересно спросить у самих французов и немцев, что они думают по этому поводу.

«Украина, как часть СССР или Российской империи, и в самом деле чем-то была. Но в качестве самостоятельного государства этот территориальный конструкт, собранный Санкт-Петербургом и Москвой из осколков Речи Посполитой, Оттоманской Порты, Австро-Венгрии и части собственно России, как-то очень уж неубедителен», — отмечает политолог.

В заключение же Сатановский добавил, что Украину давно пора поставить на место, пока «сего кадавра» ненароком не зашибли.