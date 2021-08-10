Игрок БК ЦСКА Хэкетт перейдет в сербский "Партизан"

Итальянский баскетболист Дэниэл Хэкетт согласовал контракт с "Партизаном", о переходе игрок официально объявит в ближайшее время. Об этом сообщает Informer.rs.

Хэкетт провел в московском клубе три последних сезона. Его контракт с ЦСКА действует до конца сезона 2021/2022. Причиной перехода стало желание итальянца выступать за БК "Партизан".

Отмечается, что сейчас решается, будет ли "Партизан" платить российскому клубу компенсацию за игрока или Хэкетт расторгнет контракт по обоюдному согласию сторон. Летом в сербский клуб на должность главного тренера пришел наставник Желько Обрадович, который девять раз становился чемпионом Евролиги.