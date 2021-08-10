Певец Сергей Зверев уверен, что у Булановой еще есть шансы зарегистрироваться на выборы в ЗакС

Кандидат в Госдуму от партии "Зеленые" Сергей Зверев считает, что петербургский ЦИК должен допустить Татьяну Буланову до выборов в парламент.

Таким мнением шоумен поделился в беседе с корреспондентом "ПолитРоссии". По словам Зверева, Татьяна Буланова была бы неравнодушным депутатом, до последнего отстаивающим права петербуржцев. Именно поэтому, уверен Сергей, сегодня все жители Северной столицы России должны поддержать артистку и потребовать от избирательной комиссии Петербурга скорейшей регистрации ее кандидатом на выборах в ЗакС.

"Я, когда узнал, что Татьяна будет баллотироваться, очень обрадовался. И сейчас в этой сложной ситуации я с удовольствием хочу ее поддержать. Это очень честный и порядочный человек, и таких, как она, еще нужно поискать. И всем петербуржцам сейчас надо поддержать Татьяну, прямо выступить за нее по полной программе. Она местная, она все знает, она везде вхожа", — считает Сергей Зверев.

Напомним, во вторник, 10 августа, ТИК №17 отказалась регистрировать Татьяну Буланову на выборах из-за превышения допустимого числа бракованных подписей в поддержку артистки. Сама Татьяна не сомневается, что ей намеренно ставят палки в колеса, хотя она уже сегодня имеет огромную базу единомышленников.