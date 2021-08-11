Леонков: НАТО может пойти на провокации во время учений «Запад-2021»

Перед началом российско-белорусских военных учений «Запад-2021» западные страны проводят информационную кампанию, которая может свидетельствовать о том, что НАТО на время маневров готовит провокации у российских границ.

Такое мнение в беседе с информагентством «Народные Новости» высказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя то беспокойство, которое в преддверии учений «Запад-2021» выражают в отдельных странах, несмотря на то, что и Россия, и Белоруссия неоднократно заявляли о мирном характере предстоящих маневров.

Напомним, ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что во время совместных военных учений России и Белоруссии, которые пройдут с 10 по 16 сентября, есть риск возникновения непредвиденных столкновений сил НАТО с российскими и белорусскими войсками.

По словам министра, особенно возрастает вероятность пограничных инцидентов, так как ситуация с проникновением нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз и так весьма напряженная.

Кроме того, в НАТО заявили, что Россия «готовит вторжение» на территорию стран-членов Североатлантического Альянса.

incirlik.af.mil / Official United States Air Force Website

Однако, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, именно России стоит опасаться провокаций со стороны НАТО у своих границ, на подготовку которых как раз указывает идущая на Западе информационная кампания. Подобную тактику члены Альянса уже использовали ранее.

«Подобные заявления — очередная кампания перед началом наших учений. Страны НАТО каждый раз говорят об опасности, о намерении России захватить территории, соединить Калининград. Это традиционное обвинение России в том, чего она не совершала и совершать не собирается», — напомнил Леонков.

Кроме того, и страны Балтии обвиняют Белоруссию в том, чего она не совершала. Литва пытается обернуть в свою пользу напряженную ситуацию с нелегалами на литовско-белорусской границе, хотя ранее белорусские пограничники не раз указывали на насильственные методы выдворения мигрантов, применяемые литовскими пограничниками. Например, задержанные ими на сопредельной территории мигранты, в основном беженцы из Ирака, имели телесные повреждения после выдворения с территории Литвы.

«Белоруссию пытаются обвинить в том, что литовские пограничники расправились с беженцами. На самом деле все наоборот. Это военнослужащие армии Литвы издевались над беженцами, вопреки конвенции ООН. Люди бегут не от хорошей жизни. Они априори не являются террористами, экстремистами. Но Литва выступила с такой позицией. И Латвия теперь ее поддержала», — сообщил Леонков.

ФБА «Экономика сегодня» /

В заключение Алексей Леонков допустил возможность того, что силы НАТО попытаются осуществить провокацию по отношению к России и Белоруссии.

Эти попытки, по его словам, скорее всего будут связаны с разведывательными полетами. Тем более, что у границ России, согласно данным Минобороны, ежедневно фиксируются полеты беспилотников и самолетов-разведчиков.