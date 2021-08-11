Пушков уличил западные СМИ в ведении информационной войны против России

Политический инфофейк уже стал нормой для западного информационного пространства, хотя это, возможно, еще не все до конца осознали.

Об этом в личном Telegram-канале пишет председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

При этом сенатор отметил, что недавние нападки на экс-президента США Дональда Трампа продемонстрировали, что политический инфофейк широко используется и во внутреннем американском информационном пространстве.

«Там же, где речь идет о внешнеполитических интересах США, фейки все чаще заменяют достоверную информацию, — пишет Пушков. — Сейчас, когда речь заходит о России, их соотношение с достоверными новостями составляет уже как минимум 50:50, причем скоро оно начнет меняться в сторону фейков».

В полной мере данная тенденция, по словам Пушкова, проявила себя еще перед тем, как США развязали войну в Ираке, когда американская пресса, якобы самая свободная в мире, дружно лгала американцам и все остальным р том, что у Саддама Хусейна есть ядерная бомба, которую он в любой момент может сбросить на Вашингтон.

После Ирака пришла очередь Ливии, Сирии, Украины, напоминает Пушков. Американские СМИ травили Трампа, вели пропагандистскую войну против России и так далее, подтвердив тем самым необратимость своей деградации, а также деградации когда-то престижных премий вроде премии Пулитцера, которую ранее вручали выдающимся журналистам, а теперь дают авторам инфофейков и пропагандистских штампов.

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Ранее Telegram-канал «Ваши СЛИВЫ» разоблачил фейк американского телеканала CNN, в эфире которого вышел ролик о якобы построенном неподалеку от белорусского села Новоколосово «концлагеря для политических заключенных». Об этом американские журналисты рассказали, ссылаясь на «инсайдерскую» информацию одного из местных жителей.

Однако выяснилось, что на огороженной территории, которую на CNN назвали «концлагерем», на протяжении 70 последних лет находится арсенал ракетно-артиллерийского вооружения, на складах которого хранятся радиодетали, боеприпасы, оборудование и элементы стрелкового оружия. При этом все в Новоколосово знают о том, что расположено за забором, так как большая часть взрослых жителей населенного пункта там работает, а также во время летних каникул к работе на арсенале привлекаются студенты, которым платят неплохую зарплату за наведение порядка в помещениях и на территории арсенала.